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03 Eylül 2018 17:54

Sofuluspor şampiyon

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 5.

Sofuluspor şampiyon

03 Eylül 2018 17:54

Geleneksel Kılıçlı Mahallesi Ali Gülleri Futbol Turnuvası’nda Sofuluspor şampiyon oldu.


Adana’nın merkez Sarıçam İlçesi’nde Geleneksel Kılıçlı Mahallesi Ali Gülleri Futbol Turnuvası’na Kılıçlı, Akkuyu, Sofulu, Çoşanlar, Yeniyayla, Kargakekeç, Menekşe ve Boynuyoğun mahalleleri takımları katıldı. Turnuvanın final maçı Boynuyoğun ve Sofuluspor arasında oynandı.


Final maçı öncesi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ramazan Akyürek, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı Şöhretler Karması maçında top koşturdu. Şöhretler Karması’nın sahaya çıkarken taşıdığı “Uyuşturucuya Hayır Spora Evet” yazan pankart futbolseverlerin büyük alkışını aldı.


5. Geleneksel Kılıçlı Mahallesi Ali Gülleri Futbol Turnuvası’nın final maçında Boynuyoğunspor’u 1-0 yenen Sofuluspor şampiyonluk sevinci yaşadı.


Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, turnuvaya tam destek veren Başkan Hüseyin Sözlü’nün teşekkür plaketini Tertip Komitesi yöneticilerinin elinden aldı. Ramazan Akyürek, Başkan Hüseyin Sözlü’nün 4,5 yıllık hizmet maratonunda başarılı sporcuların Adana’dan yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirtti. Akyürek, futboldan güreşe, judodan atletizme, yüzmeden basketbola her branşta sporu destekleyen Büyükşehir Belediyesi’nin sportif hizmetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.




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