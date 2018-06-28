Sokaklarda yaşayan ve açlıkla mücadele eden sahipsiz hayvanların yaşama tutunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Yozgat, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Bartın, Yalova ve İstanbul’a bağlı Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Beykoz ve Bakırköy ilçelerine kuru mama desteği sağlandı.

Değişik il ve ilçelerde gönüllü besleme yapan hayvanseverlere gönderilen mamaların dağıtımı tamamlandı.

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım, ülke genelinde sokak hayvanlarının ciddi açlık sıkıntısı yüzünden yaşamını kaybettiğini söyledi.