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28 Haziran 2018 10:35

Sokak hayvanlarına "İmece" ile mama desteği

Merkezi Adana’da bulunan Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği tarafından başlatılan "İmece" projesi kapsamında, pek çok il ve ilçeye kuru mama desteği sağlandı.

Sokak hayvanlarına

28 Haziran 2018 10:35


Sokaklarda yaşayan ve açlıkla mücadele eden sahipsiz hayvanların yaşama tutunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Yozgat, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Bartın, Yalova ve İstanbul’a bağlı Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Beykoz ve Bakırköy ilçelerine kuru mama desteği sağlandı.


Değişik il ve ilçelerde gönüllü besleme yapan hayvanseverlere gönderilen mamaların dağıtımı tamamlandı.


Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım, ülke genelinde sokak hayvanlarının ciddi açlık sıkıntısı yüzünden yaşamını kaybettiğini söyledi.




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