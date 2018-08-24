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24 Ağustos 2018 09:50

Sokak ortasında ateş edip 3 kişiyi yaralayan zanlılar yakalandı

Adana’da kavga sırasında sokak ortasında pompalı tüfek ve tabanca ile ateş edip olayla alakası olmayan baba ile kızı ve olayın tarafı olan bir kişinin yaralanmasına sebep olan 3 kişi yakalandı.

Sokak ortasında ateş edip 3 kişiyi yaralayan zanlılar yakalandı

24 Ağustos 2018 09:50


Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde 22 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre baba Durmaz A. ve oğulları Erhan ile Uğur A. husumetli oldukları Umut B. ile Obalar Caddesi’nde karşılaştı. Çıkan kavgada zanlılar yanlarında getirdikleri pompalı tüfekler ve tabanca ile çok sayıda vatandaşın olduğu caddede ateş etmeye başladı. Umut B. kaçınca zanlılar da ateş ederek kovalamaya başladı. Bu sırada motosiklet ile caddeden geçen baba kız Mehmet ile Berfin Yaşar yaralandı. Buna rağmen zanlılar ateş etmeye devam edince Umut B. de yaralanırken çevredeki otomobil ve iş yerlerine de kurşun isabete etti.


Zanlılar olay yerinden kaçarken yaralılar ise önce özel bir hastaneye daha sonra da devlet hastanelerine kaldırıldı. Olaydan hemen sonra gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayı baba ve iki oğlunun gerçekleştirdiğini belirleyen polis hemen şahısların evlerine baskınlar yaptı. Yapılan baskınlarda şahısların olayda kullandığı iki pompalı tüfek ve tabanca ele geçilirken zanlılar da yakalandı. Emniyete getirilen zanlılar sorguya alındı.




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