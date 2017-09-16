Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Olay, Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi 80036 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir barda bekçi olan Yusuf Yaşar İ., bar içerisinde Ümit E. tarafından saldırıya uğradı. Yusuf Yaşar İ. Beyazevler Mahallesi ara sokaklarında kaçmaya çalışırken Ümit E. şahsı köşeye sıkıştırdı. Ümit E., Yusuf Yaşar İ.’yi 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yusuf Yaşar İ. kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yusuf Yaşar İ. sağlık ekiplerince Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ümit E. ise olayı gerçekleştirdikten sonra ara sokaklarda izini kaybettirmek isterken Çukurova Asayiş ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.