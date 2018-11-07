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Sokak ortasında uyuşturucu kullanırken görüntülendi

Adana’da bir gencin gündüz vakti kaldırıma oturup uyuşturucu kullanması bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Adana'da bir gencin gündüz vakti kaldırıma oturup uyuşturucu kullanması bir vatandaş tarafından görüntülendi.


Olay, merkez Çukurova ilçesi Ruh Sağlığı Kavşağı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir genç, uyuşturucu krizine girince çevredeki vatandaşlara aldırmadan araçların arasında oturup şırıngayla uyuşturucu hazırlamaya başladı. Gencin uyuşturucu maddeyi hazırladığını gören bir araç sürücüsü bu anları telefonu kamerasıyla görüntüledi. Uyuşturucu maddeyi hazırlayan gencin, gündüz vakti çevredeki vatandaşlara aldırış etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Bir süre uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu öğrenilen gencin daha sonra çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği öğrenildi.


Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı aynı yerde birçok gencin güpegündüz uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

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