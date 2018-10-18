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Sokakta çalışan çocukların aileleri hakkında işlem

Adana’da sokakta cam silen, satış yapan ve dilenen 5 çocuğun anne ve babası hakkında "aile hükümlülüğünü yerine getirmemekten" işlem başlatıldı.

Adana'da sokakta cam silen, satış yapan ve dilenen 5 çocuğun anne ve babası hakkında "aile hükümlülüğünü yerine getirmemekten" işlem başlatıldı.


Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde sokakta satıcılık, dilencilik ve cam silmek suretiyle para kazanan yaşları 13 ile 15 arasında değişin 5 çocuk, polis tarafından alınarak emniyete götürülmüştü. Çocuklar yapılan incelemenin ardından ailelerine teslim edildi. Polis, yaptığı çalışmada çocuklardan A.Y.'ye (15) cam silmek, satıcılık ve dilencilikten 4 kez, A.D.'ye (14) 4, A.D.'ye (14) 4, A.D.'ye (13) 9 kez işlem yapıldığını, A.Y.'nin (15) ise ilk kez emniyete getirildiğini belirledi. Polis, okula gitmesi gerekirken çocuklarına sokaklarda satıcılık ve dilencilik yaptırıp, cam sildiren anne ve babaları hakkında da "aile hükümlülüğünü yerine getirmemekten" işlem başlattı.

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