Soluk borusuna ekmek kaçan kadın öldü

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kadriye Görür (54) saat 16.00 sıralarında evde akrabalarının bulunduğu sırada mutfağa gidip içine patates koyduğu ekmekten bir parça aldı. Ancak ekmek kadının boğazına kaçtı. Çıkartmaya çalışınca da nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan kadın bir süre sonra yere düşüp kafasını çarptı. Bu arada sesleri duyan akrabaları kadını yerde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının nefes borusunda kalan ekmeği çıkardı ancak kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen polis, görgü tanıklarının ifadesini almaya başladı. Kadının cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

4 ay önce bir çocuk sıkma yerken ölmüştü

Bu arada yaklaşık 4 ay önce 1. sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı Gür, okulda sıkma yerken ısırdığı bir lokmanın nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti.