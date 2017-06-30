Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 10:42

Son kalaycıların 180 derece sıcaklıkta ekmek savaşı

Adana’da zamana direnen 60 yaşlarındaki 2 kalaycı, 180 derece sıcaklıkta ekmek parası kazanmaya çalışıyor.

Son kalaycıların 180 derece sıcaklıkta ekmek savaşı

30 Haziran 2017 10:42


Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu ve yüzde 88 nem oranı ile sıcaklığın güneş altında en az 45 derece hissedildiği Adana’da zamana direnen son 2 kalay ustası, 180 derece sıcaklıkta ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor. Modern çağın getirdiği yeniliklerle unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinde kalay ustaları ise zamana direniyor. Bir zamanların vazgeçilmezi olan kalaycılık mesleği, şimdilerde can çekişir duruma geldi. Yıllardır komşu dükkanlarda tarihi Kazancılar Çarşısı’nda mesleklerini sürdüren 69 yaşındaki Ali Güzeloğlu ve 61 yaşındaki Orhan Adanalı, çarşının en eski esnafı arasında yer alıyor. İki esnaf, son yıllarda azalan ilgiye rağmen kalaycılık geleneğini bir süre daha yaşatabilmek için birbirine destek oluyor.


İlerleyen yaşlarına ve Adana’nın kavurucu yaz sıcağına rağmen sabahın erken saatlerinde dükkanlarını açan kalaycılar, güne iş yerlerindeki ocak ateşini körükleyerek başlıyor. Daha sonra 180 dereceye çıkan ateşin karşısına geçen ustalar müşterilerin getirdiği bakır tabak, tepsi ve tencereleri ateşle parlatıyor.



“Çırak bulamıyoruz”


Kalaycılık sektöründe çalışacak çırak bulamadıkları için kendilerinin son jenerasyon olduğunu anlatan Orhan Adanalı, “Çelik, alüminyum, porselen çıkınca bakıra kimse rağbet etmiyor. Ama bakırda pişen yemeğin tadını alamazsın. Çırak bulamıyoruz. Kendi çocuklarım da okudu başka iş yapıyorlar. Yetişen yok. Bu sıcağa dayanamıyorlar. Çırak bulmak isteriz ama gelen yok. Eskiden gelip giden oluyordu şimdi o da kalmadı. Masa başı iş istiyorlar” diye konuştu.


Sıcak ortamda çalıştıklarını ve zorlandıklarını kaydeden Ali Güzeloğlu ise güç ve kuvvet olmadan kimsenin bu işi yapamayacağını belirtti. Güzeloğlu, “Mesleğin geleceği yok. Şimdiki gençler masa başı iş istiyor. Biz 10 yaşından beri devam ediyoruz. Bünyemiz alışmış artık. 180 derece sıcaklık var ateşin karşısında. Mecbur yapıyoruz” ifadelerini kullandı.


Çırak bulup Adana’da kalaycılık sektörünün devam etmesini isteyen Güzeloğlu, “Yanıma giren çıraklar en fazla 1 hafta çalıştı. Zor meslek. Ateşin karşısında çalışmak öyle kolay değil. Yanımda 25 sene çalışan var ama daha yarım. İnceliklerini öğrenmek zaman istiyor. Gelen bakır ürünleri yıkıyoruz sonra kalay sürüyoruz ve ateş üzerinde ısıtıp cam gibi özenle parlatıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:16
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!