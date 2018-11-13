Sonbahar hastalıklarından korunmak elinizde

Meriç Zeydan, hava sıcaklığındaki sert dalgalanmaların insanlardaki bağışıklık sisteminde meydana getirdiği kırılganlığı fırsat bilen virüslerin birçok kişiyi yatağa düşürdüğünü söyledi.

Sonbaharda pek çok kişinin grip, yüksek ateş, boğazda yanma hissi, öksürük, bronşit, ishal ve alerji ile mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen Medline Adana Hastanesi Meriç Zeydan, “Vücudumuzun bağışıklık sisteminin zayıfladığı şu günlerde basit ama etkili önlemler alarak mevsim geçişlerini hasta olmadan atlatmak elimizde” diyerek sonbaharda en sık görülen hastalıklardan korunmak için önerilerde bulundu.

En çabuk üst solunum yolları etkileniyor

Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimlerinin üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırladığını belirten Zeydan, “Vücudun bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla beraber burun, sinüsler, farenks, larenks veya bronşlar gibi üst solunum yollarını ilgilendiren akut enfeksiyonlar yaygın hale geliyor. Bu enfeksiyonlar hafif ateş, öksürük, hapşırma, yorgunluk ve burun tıkanıklığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu enfeksiyonlar genellikle bulaşıcı olduğundan etkileşimin fazla olduğu ortamlarda yakın temastan kaçınmak, el hijyenine dikkat etmek, öksürürken ağzı kapatmak, bulunulan ortamı sık havalandırmak, C vitamini yönünden iyi beslenmek ve hava sıcaklığının değişkenliğini göz önünde bulunduracak şekilde giyinmek gerekiyor” dedi.

Alerjisi olanlar tedbir almalı

Alerjik rinit, diğer adıyla bahar ya da saman nezlesinin en sık görülen alerjik hastalıklardan biri olduğunu söyleyen Dr. Zeydan, bu hastalığın belirtilerini; hapşırma, gözde ve burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı ve akıntısı, bazen de baş ağrısı olarak sıralıyor. Dr. Meriç Zeydan, “Bu gibi durumlarda alınabilecek tedbirler ilaç ve aşı tedavisi olarak sıralanabilir. Ancak ilk ve en önemli aşama alerjiye neden olan etkenlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmak olacaktır” diye konuştu.

Depresyon kapınızı çalabilir

Havaların kötüleşmesiyle beraber açık alanlardan kapalı alanlara geçilmesi, yoğun iş hayatı, gün geçtikçe artan trafik karmaşası insanlarda birtakım ruhsal değişimlere de neden olabildiğini söyleyen Dr. Meriç Zeydan, bu gibi değişimlerin ardından yaşanması muhtemel bir depresyondan korunmak için mümkün olduğunca doğayla baş başa olacak şekilde açık havada vakit geçirmeyi, düzenli spor yapmayı, sağlıklı beslenmeyi ve uyku saatlerine dikkat ederek gereğinden fazla uyumamayı öneriyor.

Sindirim sistemi hassaslaşıyor

Mevsim geçişlerinde mide rahatsızlıklarında da bir artış gözlendiğini ifade eden Zeydan, “Nedeni ise bu süreçte nem oranındaki farklılıklar, gün ışığından yararlanılan sürenin azalması ve değişen hava şartlarına vücudun tepki göstermesi. Bunun sonucunda vücutta oluşan strese bağlı birtakım hormonal değişikliklerin asit salınımında artışa neden olması. Bu sorundan korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli uyumak, stres oluşturan ortamlardan kaçınmak ve gün ışığından mümkün olduğunca çok faydalanmak yararlı olacaktır” şeklinde konuştu.

Kronik hastalığı olanlar dikkat

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı risk altında olan KOAH'lılar (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), astımlılar ve diyabetlilerin sonbaharda daha da dikkatli olmalarının oldukça önemli olduğunu belirten Meriç Zeydan, sonbaharda risk altındaki bu kişilerde meydana gelen basit enfeksiyonların çabucak zatürre ve bronşit gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebildiğini söyledi.