Sonbaharda soğuk algınlığına dikkat

Meriç Zeydan, bugüne kadar 200'ün üzerinde virüsün soğuk algınlığına neden olduğunun tespit edildiğini ve tam anlamıyla bir tedavinin olmadığını söyledi.

Dr. Meriç Zeydan, yaptığı açıklamada sonbaharın gelmesiyle hava sıcaklıklarındaki dalgalanmaların soğuk algınlığına zemin hazırladığını belirterek, "Burun akıntısı, boğazda yanma ve kaşınma hissi ile başlayan soğuk algınlığı, belki de en bulaşıcı hastalıklardan birisi. Hastalık ilerleme gösterirse bronşit, hatta zatürre gibi ciddi problemlere bile neden olabilir” dedi.

Soğuk algınlığının hapşırma, öksürme ve burun akıntısı yoluyla kolayca bulaşabileceğini anlatan Dr. Zeydan, “Virüsler dış ortamda 2-3 saat civarında canlı kalabilirler. Bu nedenle virüsün bulaşma ihtimali olan eşyalar ellendikten sonra ellerin yüze sürülmemesi ve sabunlu su ile iyice yıkanması önemlidir. Ayrıca virüsler kapalı ortamlarda ve toplu taşıma araçlarında uzun süre havada asılı kalabildiğinden mümkün olduğunca bu gibi yerlerde bulunmamaya özen gösterilmelidir” diye konuştu.

Soğuk algınlığının kuluçka süresinin 2 ila 3 gün olduğunu belirten Dr. Zeydan, “Hastalık genellikle burun akıntısı ile başlar. Bunu burun tıkanıklığı, hapşırık, öksürük, boğaz ağrısı ve 37-38 derece hafif ateş izler. Ayrıca halsizlik ve kırgınlık da görülebilir” ifadelerini kullandı.

Çocuklar daha sık yakalanıyor

Soğuk algınlığının küçük çocuklarda daha sık görüldüğünü, bunun en büyük nedeninin ise kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda diğer çocuklarla yoğun şekilde beraber olunmasından kaynaklandığına dikkat çeken Dr. Zeydan, “Çocuklar bu gibi yerlerde virüsü sürekli birbirlerine bulaştırırlar. Bu nedenle yetişkinler yılda ortalama 2-4 defa soğuk algınlığına yakalanırken, çocuklarda ise bu oran 6-7 defaya kadar yükselebilir” dedi.

Kronik hastalığı olanlar risk altında

Sonbaharda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve astım hastalarının soğuk algınlığına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydeden Dr. Zeydan, “Özellikle risk altındaki bu kişilerde meydana gelebilen basit enfeksiyonlar çabucak zatürre ve bronşit gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir. Bu nedenle KOAH ve astım gibi kronik hastalığı olanların doktorlarına danışarak grip ve zatürre aşılarını aksatmamaları gerekir” diye konuştu.

Dr. Zeydan, soğuk algınlığından korunmanın yollarını da şu şekilde anlattı:

“Hasta kişilerle temastan kaçının. Ellerinizi sabun ile sık sık yıkayın. Sağlıklı ve dengeli beslenin. Sigaradan uzak durun. Hapşırırken veya öksürürken mendil ile ağız ve burnunuzu kapatın. Risk altındaki grupta iseniz doktorunuza danışarak grip ve zatürre aşısı olun.”