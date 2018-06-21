Soner Çetin, sosyal medyada soruları yanıtlıyor

Sosyal paylaşım ağları Facebook İnstagram ve Twitter üzerinden vatandaşlardan gelen soruları #sensorbaşkancevaplasın adı altında yanıtlayan Çetin, vatandaşların sıkıntılarını dinlediği, sorularına cevap verdiği etkinliği sosyal medya hesapları üzerinden yapıyor. Çetin, 1 saat 20 dakika süren ilk sosyal medya buluşmasında 95 soru yanıtladı.

Klavyenin başına geçerek sosyal medyada halkla buluşan Başkan Soner Çetin, vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtladı. Çetin, ilk sosyal medya buluşmasında 95 soru cevaplarken, ilgi gören buluşmaları her hafta gerçekleştirerek vatandaşla birebir etkileşim içinde olacağını söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşla 7/24 birebir doğrudan iletişimin önemine inandığını belirterek, Çukurova’yı büyük bir aile olarak değerlendirdiklerini ve bu ailenin tüm fertlerinin yönetimin içerisinde aktif olarak yer almasını istediğini ifade etti. Çetin, “Göreve geldiğimiz gün hemşehrilerimize Çukurova’nın sakini değil sahibi olun çağrısında bulunduk. Bu çerçevede hemşehrilerimizi yönetime dahil etmek için projeler uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda başlattığımız ‘Sen Sor Başkan Cevaplasın ’ programımızla vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Gelen soruların bir kısmını doğrudan cevaplıyorum. Sonrasında cevaplayamadığımız sorulara ise daha sonra mutlaka cevap veriyoruz” diye konuştu.