Sor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Eskişehirspor: 3

Lig’in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

36. dakikada Atakan Ekiz’in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Bahattin Köse topu göğüsüyle kontrol edemeyince top kalecide kaldı.

42. dakikada Fırat Can’ın sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasında İbrahim Halil’in gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

40. dakikada Andaç ceza sahasın dışından sol ayağı ile kaleyi yokladı ancak top farklı şekilde auta çıktı.

51. dakikada ceza sahası dışında Renan Rodrigues’in gelişine çektiği şut kalecide kaldı.

59. dakikada Eskişehirspor atağında Renan Diniz ceza sahasına giren Hasan’ı düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu gerçekleştiren İbrahim Halil meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

70. dakikada Bahattin orta sahadan ceza sahasına kadar topu sürdü ve vuruşunu yaptı. Kaleci topu kornere çıkardı.

90. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Fıratcan Üzüm yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 0-2

90+4. dakikada Ömer Faruk’un sol kanattan açtığı ortaya ayak koyan Hasan topu ağlarla buluşturdu. 0-3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Yıldırım xx, Ata Yıldırım xx

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz xx (Özer Enes Soylu dk. 88 ?), Gökhan Süzen xx, Ahmet Bahçıvan xx, Bilal Arıca xx (Mustafa dk. 77 x), Atakan Ekiz xx, Fırat Kaplan xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 66 x), Renan xx, Renan Diniz xx, Uğur Daşdemir xx, Serhat Tunç xx, Bahattin Köse xx

Yedekler: Enes Soylu, İrfan Can Eğribayat, Berkan Yıldırım, Tevfik Altındağ, Koman

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Eskişehirspor: Gökhan Siverek xx, Fıratcan Üzüm xx, Hasan Ayaroğlu xx, Bedirhan Altunbaş xx, Furgan Polat xx (Cemali dk. 82 x), İsmail Oykun xx, Mevlüt Çelik xx, Semih Güler xx, Halil Öner xx, Mehmet Özcan xx, Andaç Güleryüz xx (Ömer Faruk dk. 76 x)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Kaan Kaydırak, Hürriyet Gücer, Hüseyin Yılmaz, Tolga Yakut, Ahmet Zeki Barlas

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: İbrahim Halil (dk. 59 pen.), Fıratcan Üzüm (dk. 90), Hasan (dk. 90+4) (Eskişehirspor)

Sarı Kart: Renan Diniz (Adanaspor)