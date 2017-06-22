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22 Haziran 2017 04:25

Sosyal medya grubu üyeleri ‘Suriyeli’ tacizciyi yakaladı

Adana’da, kız tavlama videosu çekip internette yayımlayan Suriyeli uyruklu Muhammet Dimo, ‘Adana Çevirme Radar’ sosyal medya grubu üyeleri tarafından yakalandı.

Sosyal medya grubu üyeleri ‘Suriyeli’ tacizciyi yakaladı

22 Haziran 2017 04:25

Suriye uyruklu Muhammet Dimo kendisi cep telefonuyla görüntüleyen sosyal kişi,” Tüm Türkiye’den özür diliyorum” dedi.


Olay, Seyhan İlçesi Merkez Parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye Uyruklu Muhammet Dimo, merkez parkta bulunan kadınları taciz etmeye başladı. Kadınlara taciz eden Dimo, arkadaşlarında o anları dakika dakika görüntüsünü çektirdi. Daha sonra Dimo bu videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı.


‘Vatandaşlar dedektif gibi buldu’


Söz konusu görüntüler, sosyal paylaşım sitesi ‘Facebook’ta kurulan; ‘Adana Çevirme Radar’ adlı toplulukta paylaşıldı. Kısa sürede büyük toplayan görüntülerde şahısın kimliği ve nerede çalıştığı, topluluk üyelerince adete ‘dedektiflik’ yapılarak bulundu.


‘Adana Çevirme Radar’ adlı toplulukta üyeler, Suriyeli şahsı cep telefonuyla görüntüledi. Suriyeli genç,” Tüm Türkiye’den özür diliyorum. Türk kızlarından özür diliyorum” dedi. Daha sonra Muhammet Dimo topluluk üyeleri tarafından darp edildi.




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