Sosyal medyada PKK propagandası yapanların evleri cephanelik gibi

Adana polisi, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı öne sürülen 14 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği ile onlarca mermi ve fişek ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın Afrin'i bahane ederek Türkiye'de olaylar çıkartıp 51 kişinin ölümüne neden olduğu 6-7 Ekim tarihinin yıl dönümü öncesi bölücü terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'yi sosyal medyadan övenlere yönelik operasyon başlattı.

Şafak vakti eş zamanlı olarak 20 adresi basan polis özel harekatın katılımıyla 14 kişiyi gözaltına aldı. Koç başları ile kapıları kırarak evlere giren polis zanlıların evinden yasaklı kitap, 4 ruhsatsız av tüfeği, onlarca mermi ve fişek ele geçirdi. Zanlıların ayrıca cep telefonlarına ve bilgisayarlarına da el konuldu.

Zanlıların sosyal medya hesabından sürekli terör örgütü PKK'nın İmralı'daki elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Ayrıca zanlıların PKK'nın Suriye kolu YPG'yi de öven paylaşımlar yaptığı belirlendi.

14 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.