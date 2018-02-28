“Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Adana’yı Dinliyoruz” projesi

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, düzenlenen çalıştay ile Adana’nın sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümleri noktasındaki fikirlerinin paylaşılacağını belirtti. Adana’da sosyal politikaların gelişmesi, var olan sorunların çözülmesi noktasında güzel bir çalışma olacağını belirten Yeni, “Bu çalıştay hazırlanacak olan raporla şehrimizin yaşanabilir bir şehir haline getirilmesi noktasında katkı verecek bir çalışma olacak” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da sosyal politikaların 81 milyonu ilgilendirdiğini belirterek, “Her alanda sosyal politikalarımızı bireyin refahını yükseltmek için uyguladık. En önemli hedefimiz insanın yaşam seviyesini yükseltmek, sosyal refahı, adaleti sağlamak. Bunun için de alanda uyguladığımız politikalarla sürecimizi daha güçlü bir Türkiye için devam ettirmek” diye konuştu.

2002 yılındaki Türkiye bütçesinin 112 milyar olduğunu vurgulayan Çalık, “Bugün bizim sosyal yardımlara ayırdığımız bütçe o günkü Türkiye bütçesinin yarısı. Sosyal yardımlar ve hizmetlere 56 milyar bütçe ayırıyoruz” dedi.

28 Şubat’ta yaşanılanların, Türkiye’nin yüzünün karası olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyleyen Öznur Çalık, şöyle devam etti:

“28 Şubat’ı yaşayanlar bilir o dönemdeki en önemli hadise maalesef dindarlara yönelik yapılan operasyonlardır. Ve 28 Şubat darbesini yapanlar ’bin yıl sürecek’ dediler fakat ömürleri 5 yıl ancak yetebildi. Biz de o süreçte eğilmedik. Dimdik durmaya devam ediyoruz. 27 Mayıs’ı, 12 Eylül’ü, 28 Şubat’ı yapanlar bugün bize 15 Temmuz’u yapmak ve yaşatmak istediler. Ama bilmediler ki bu bel, bu omurga sadece Allah’ın karşısında rükuya eğilir. Bir kez daha bu ülkenin belini bükmek isteyen darbe yandaşı olan ve 28 Şubatlara çanak tutanların bilmesi gerekir ki bu millet 15 Temmuz’daki gibi dimdik durmaya devam edecek.”

Çalıştay, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.