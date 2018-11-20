Soylu: "Bu resmi çizerken ağladım"

Ressam Meral Soylu, çizim yaparken Suriye'deki iç savaştan dolayı ülkemize akın eden Suriyeli mültecilerin yerine kendini koyduğunu belirterek, "Empati yaptım, kendimi bir an onların yerine koydum. Gözyaşlarımı tutamadım. Evlerini, topraklarını ve iş yerlerini bırakarak, günlerce aç sefil yürüyerek Türkiye sınırına gelip topraklarımıza giriş yapan Suriyeli insanların durumları çok vahimdi. Halen de öyleler. Dil bilmedikleri bir ülkeye kaçıp, başlarını sokacak bir yuva bulmaya çalışan insanların bu durumuna hepimiz çok acıdık ve halen de acıyoruz. Dil, din, ırk ve cins ayrımı gözetmeyen biz sanatçılar, bu gelenlere insan gözüyle bakıyoruz" dedi.

“Onların yerinde biz de olabilirdik” diyen Meral Soylu, “Suriyeli vatandaşların Allah yardımcıları olsun, Allah bizleri onların durumuna düşürmesin” diye konuştu.