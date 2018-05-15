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15 Mayıs 2018 10:59

Sözlü: "24 Haziran’da Adana’dan en iyi sonucu çıkaracağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye mahcubiyet yaşatmayacaklarını, Adana’da 24 Haziran’da en iyi sonucu alacaklarını ifade etti.

Sözlü:

15 Mayıs 2018 10:59


Yaklaşan 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri dolayısıyla Adana’ya hizmet noktasında dava arkadaşlığı yaptığı ekibi ile toplantıda biraraya gelen Başkan Sözlü,


24 Haziran’ın normal bir seçim olmadığını, Cumhur ittifakında Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve bu noktada tereddüt etmeyeceklerini belirtti.


Adana’nın 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde Milliyetçi Hareket Partisi için en iyi sonucun alınacağı şehir olacağını ifade eden Başkan Sözlü, 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe kalkışmasına dikkat çekerek "15 Temmuz göstermiş ki Türk Milleti’nin karargahı Milliyetçi Hareket Partisi’dir. 15 Temmuz bir kez daha hafızalara kazımıştır ki liderimiz Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin meşru kaynağıdır. Asıl soru şudur: O gün liderimiz Devlet Bahçeli Ankara’da olmasaydı o hainler bugün nerede olurdu?" dedi.


Hayatını milliyetçi ülkücü camia ile iç içe geçirmiş bir birey olduğunu aktaran Başkan Sözlü, "Hüseyin Sözlü MHP’li bir belediye başkanıdır, nikahı MHP iledir. MHP’ye zarar verecek en ufak bir düşünceye sahip değildir. 24 Haziran’da bu şuurla MHP liderine mahcubiyet yaşatmayacağız, Cumhur ittifakına tam destek verecek Milliyetçi Hareket Partisi’nin mecliste en güçlü şekilde temsil edilmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.


Başkan Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 24 Haziran’a dek tüm ekibiyle mesai kavramı olmaksızın çalışacağına yürekten inandığını belirtti.




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