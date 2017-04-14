Sözlü: "Adana’nın geleceğini planlıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Kentimizin yalnızca bugününü değil geleceğini planlıyoruz, esas hizmetimiz budur" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bir yıllık faaliyet raporu sunumu yapıldı.

Belediye meclis üyelerine yapılan sunumun ardından konuşan CHP grup sözcüsü Ulaş Çetinkaya, Büyükşehir Belediyesinin faaliyet raporunun yalnızca belediye başkanlarının değil tüm belediye meclisinin faaliyetleri olduğunu aktararak grupları adına teşekkür etti.

Sunumun ardından konuşan Adana Büyükşehir belediye başkanı Hüseyin Sözlü, 2017 yılı Nisan ayı son oturumunda sunulan faaliyet raporunda iyimser bakış açısından dolayı tüm belediye meclis üyelerine teşekkür ederken "Dünden bugüne yaptığımız ne kadar hizmet varsa bunları yeterli görmüyoruz. Maddi olarak faaliyeti kolayca anlatılsa da esas hizmetimiz kentimizin geleceğini planlamaktır, bu her şeyden daha önemlidir" dedi.

Şehir planlarının yapılmasından ziyade uygulanmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Sözlü, 30 Mart’tan bu zamana kadar Adana kamuoyunun şehirde seçmiş olduğu belediye başkanlarının kavgalarına şahit olmayı bitirdiğini söyleyerek “Bu Adana’nın, demokratik kültürün isteğini yerine getirmiş olduğumuzun göstergesidir. Siyasetçinin kendini kutsayan anlayışından milli iradenin, halk iradesinin önemsendiği dönemdir bu dönem” diye konuştu.

Yapılacak çok iş olduğunu, meclisin sürekli olduğunu, belediye meclislerinin hizmette yüksek Adana ideallerinde varlığını devam ettirmesi gerektiğini söyleyen Başkan Sözlü, “Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 30 Mart 2014’ten itibaren bir geleneği oturtmuştur. Bazen siyasi partilerin itirazı olsa da meclisin kentin kazanımları noktasındaki birlik ve beraberliğine yönelik sağduyusu bunu engellemiştir. Şehit kanıyla sulanmış vatan toprağına medeni anlamda değer katmak mecburiyetimiz vardır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, O’nun yol arkadaşı olarak bu sorumluluğu yerine getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.