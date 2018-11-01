Sözlü: “Bazı Avrupa ülkeleri gayri insani tavır sergiliyor”

Dominique Paravicini, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Sözlü, İsviçre'nin Türkiye'yi en iyi anlayacak Avrupalılardan bir tanesi olduğunu ifade ederek bazı Avrupa ülkelerinin sınırlarında gayri insani tavırlar sergilediğini belirtti.

Başkan Sözlü, Dominique Paravicini'yi makamında ağırladı. Ziyaret esnasında Başkan Sözlü, “Türkiye, Avrupa'nın sınırında göç konusunda ciddi fedakarlıklar yapıyor, insani bir tavır sergiliyor. Avrupa'yı bu konuda çok duyarsız görüyoruz. Hatta bazı ülkeler sınırlarında gayri insani tavırlar sergilediler göçmenlere karşı. Yükü paylaşmak konusunda bile insani açıdan destek olmadılar. Dilerim kitleler halinde sınırları zorlayan göç hareketleri en aza indirgenebilir” diye konuştu.

“Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var”

Türkiye'nin göçmenler konusundaki desteklerini taktir ettiklerini aktaran Büyükelçi Mr. Dominique Paravicini ise Türkiye'nin mültecilere göstermiş olduğu yardımın farkında olduklarını, İsviçre'nin nüfusunun 8 milyon olduğunu ve bunun yüzde 25'ini göçmenlerin oluşturduğunu belirtirken “Özellikle en çok etkilendiğim konu da Türkiye halkı tarafından göçmenlere kucak açılması. Batı Avrupalılar olarak sizden öğreneceğimiz çok şey var” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Sözlü, Büyükelçi'ye Bozkurt heykeli takdim etti.