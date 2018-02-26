Sözlü: “Canımız da kanımız da memlekete feda olsun”

İki gün önce DASEV’in organizasyonundaki organ bağışı kampanyasına katılarak organlarını bağışlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, dün de Duygu Cafe Gençlik Meydanı’nda kurulan Kızılay Çadırı’nda kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı’nın da hazır bulunduğu Kızılay çadırında kan ve kök hücre bağışında bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Donör bekleyen, kan arayan hastalarımız için buradayız. Afrin için kan bağışı kampanyası başlatan Kızılay’ın yanındayız. Canımız da kanımız da bu memlekete feda olsun” dedi.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün her daim kan bağışı kampanyalarında en ön sırada yer aldığını söyleyerek destekleri için Başkan Sözlü’ye destekleri için teşekkür etti.