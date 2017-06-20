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20 Haziran 2017 10:21

Sözlü, Feke’de iftar sonrası hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, orucunu vatandaşlarla birlikte iftar yaptı ardından Feke ilçesinde yapılan hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Sözlü, Feke’de iftar sonrası hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirdi

20 Haziran 2017 10:21


Feke’de vatandaşlarla iftarda buluşan Başkan Sözlü, ramazan ayının İslam aleminin birliğine, Türk dünyasının kavuşmasına vesile olmasını dilediğini ifade etti.


İftar yemeği öncesi Feke’de esnafları ziyaret eden ve vatandaşla sohbet eden Başkan Sözlü, onların sıkıntılarını dinledi, Ramazan ayını tebrik etti.


İftar sonrası konuşan Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye hizmetleri ve destekleri için teşekkür etti. Ahmet Sel’in ardından konuşan Başkan Sözlü, bereket yağan bir Ramazan akşamında, Feke’de gönül sofrasında vatandaşla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Başkan Sözlü, Feke’ye yapılan hizmetlerin sürdürüleceğini, Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal ya da merkez olarak herhangi bir ayrım gözetmeksizin tek bir vatandaşın yaşadığı yere dahi hizmet götüreceğini vurgularken Ramazan ayının İslam aleminin birliğine, Türk Dünyası’nın kavuşmasına vesile olmasını dilediğini ifade etti.


Konuşmaların ardından Feke’de yapılan hizmetlerin toplu açılış kurdelesi kesildi.




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