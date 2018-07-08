Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 11:53

Sözlü, göreve iade edilen Çay ile çiftetelli oynadı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi tarafından Pozantı’nın Kamışlı Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Sözlü, göreve iade edilen Çay ile çiftetelli oynadı

08 Temmuz 2018 11:53


Başkan Hüseyin Sözlü, Pozantı Kamışlı’da düzenlenen etkinlikte Ali Turaç konserini dinledi. Büyükşehir Belediyesi konservatuar ekibi ve bando ekibinin de sahneye çıktığı etkinliklere eşi Zeynep Sözlü ile birlikte katılan Başkan Hüseyin Sözlü yaptığı konuşmada, Adana’nın kültür ve sanatın başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.


Yargılama süreci biterek göreve tekrar iade edilen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ise yaptığı konuşmada, yaşadığı sürecin zorluğundan bahsederek yeniden Pozantılı hemşerileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.


Programın devamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay karşılıklı çiftetelli oynadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç