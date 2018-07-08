Sözlü, göreve iade edilen Çay ile çiftetelli oynadı

Başkan Hüseyin Sözlü, Pozantı Kamışlı’da düzenlenen etkinlikte Ali Turaç konserini dinledi. Büyükşehir Belediyesi konservatuar ekibi ve bando ekibinin de sahneye çıktığı etkinliklere eşi Zeynep Sözlü ile birlikte katılan Başkan Hüseyin Sözlü yaptığı konuşmada, Adana’nın kültür ve sanatın başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.

Yargılama süreci biterek göreve tekrar iade edilen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ise yaptığı konuşmada, yaşadığı sürecin zorluğundan bahsederek yeniden Pozantılı hemşerileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Programın devamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay karşılıklı çiftetelli oynadı.