Sözlü: "Hayal edemeyeceğiniz projeleri hayata geçiriyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Adana'nın projelerinin önünde çelik takozlar, çelik engeller var” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclisi ile birlikte başlayan bütçe görüşmeleri öncesi AK Parti Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Cumali Altunöz, Adana Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları ve Özel Kalem bütçesinin kullanımıyla ilgili eleştirilerini dile getirdi.

Altunöz'ün konuşmalarının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışı ile kente hizmet ediyoruz. Hizmetimizi gerçekleştirirken de muhalefet partisinin belediye başkanı olarak Adana halkından ve Allah'tan başka güvencemiz yok. Hayal edemeyeceğiniz projeleri hayata geçiriyoruz. Bu ay içinde İmamoğlu ve Kozan'a götürmek üzere Yedigöze'den su getireceğiz. Gaziantep'e Kahramanmaraş'tan su gidiyor Devlet Su İşleri tarafından. Gaziantep'in nüfusu Adana'dan az. Ama ne hikmetse işlerini devlet kurumları üstlendiği halde onların İller Bankası'na borcu 1 milyar 100 milyon lira Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ise 140 milyon lira. Adana Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile Türkiye'nin en büyük köprülerinden birini inşa ediyor fakat kredisi onaylanmıyor. Çünkü Adana'nın projelerinin önünde çelik takozlar, çelik engeller var” dedi.