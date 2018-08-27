Başkan Sözlü, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu ve personelini ziyaret edip geçmiş bayramlarını kutladı.

ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Adana’nın sorunlarını çözme konusunda çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Hüseyin Sözlü ise ay yıldızlı bayrağın altında huzurla geçirilecek nice bayramları hep birlikte yaşamayı temenni etti.

Sözlü, "Bizim belediyecilik anlayışımıza göre ülkemizin, devletimizin milli değerlerine sadakat en başta gelir. Her daim bu duygu ve düşüncelerle hareket ediyoruz ve bunu hizmet anlayışımız olarak benimsiyoruz. ASKİ, hem Adana’nın hem de Türkiye’nin en gözde, en başarılı kurumlarındandır. Hizmet alanımızın da genişlemesiyle birlikte daha çok vatandaşımızın derdine derman olma imkanımız doğdu. Bu da bizim gibi, sizin gibi hizmet aşkıyla tutuşan kişiler için her zaman mutluluk kaynağı oldu. Yıllardır kimsenin çözmek için bir adım dahi atmadığı büyük problemleri çözüme kavuşturduk. Bu sebeplerden dolayı da Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet üretkenliği gözler önündedir. Bundan böyle de hizmet skalamızı hep daha ileriye, daha yükseğe taşıyacağız" şeklinde konuştu.

ASKİ’nin hayata geçirdiği projelerden duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Sözlü, "Her gittiğim yerde vatandaşlarımızdan ASKİ’nin çalışmalarıyla ilgili övgüler duyuyor ve çok mutlu oluyorum. Şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışan ve bizleri gururlandıran personellerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.