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18 Eylül 2017 14:19

Sözlü, İmamoğlu ve Ceyhan’da incelemede bulundu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, hafta sonunu İmamoğlu ve Ceyhan’da vatandaşlarla geçirdi.

Sözlü, İmamoğlu ve Ceyhan’da incelemede bulundu

18 Eylül 2017 14:19


Ceyhan’da sebze ve meyve halini ziyaret eden Başkan Sözlü İmamoğlu’nda vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi, kısa bir süre önce yapımı tamamlanan ve kendisinin isminin verildiği caddeyi yerinde inceledi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin sözlü hafta sonunu İmamoğlu ve Ceyhan’da vatandaşlarla bir arada geçirdi. Ceyhan’da sebze ve meyve halini ziyaret eden Başkan Sözlü, Hal esnafının sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Ceyhan’dan İmamoğlu’na geçen Başkan Sözlü, İmamoğlu’nda vatandaşla bir araya gelip esnaf ziyaretinde bulundu. İmamoğlu’nda yapımı tamamlanan, Aladağ ve Kozan ilçelerine 10’ar köy irtibatı bulunan ve Hüseyin Sözlü ismi verilen caddeyi yerinde inceleyen Başkan Sözlü, caddenin yapımında emeği geçen belediye çalışanları ve İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan’a teşekkür etti.




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