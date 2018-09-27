Sözlü: “İtfaiye çalışanlarımız özveriyle görevlerini ifa ediyorlar”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Başkan Sözlü, İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan va şube müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyaret esnasında itfaiye çalışanlarının özveriyle canları pahasına çalıştıklarını ifade ederek onların bu anlamlı günlerini kutladı. Başkan Sözlü “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için hizmet veriyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız yalnızca insanların hayatını korumak ve kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda arama kurtarma, deprem, sel gibi doğal afetlerde de önemli görev üstlenmektedir” dedi.