Sözlü, “Karaisalı’ya Karaisalılılardan fazla hizmet ettim”

Sözlü, “Özellikle şunu söyleyeyim, Adana siyaseti için Ceyhan Belediye Başkanı iken Adana’da bizim MHP’de siyaset yapan ağabeyler vardı. İsmini şuan zikretmeyeceğim, bunlara derdim ki, anam ve babam beni şu Karaisalı topraklarında doğurmamış ya çok zarardaydım derdim. Çünkü hep Adana siyasetinde hep bir Karaisalılı adı olurdu. Allah razı olsun, uzun siyasi dönemde de eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Aytaç Durak, bayağı perçinlemişti. Ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, bu memleketin evladı, Torosların eteklerinde ve zirvesinde dedelerin, babasının, annesinin, amcasının, ailesinin ayak izi olan, burada doğmamış ama bir memleket evladı olarak, kim ne derse desin Karaisalı elbette çok kıymetli çok nitelikli bir insanlar yetiştirmiştir, siyasetçiler yetiştirmiştir, ama 4 yılı aşkın görev sürem sonunda bıraktığım, şunu çok açık ve net ifade edebilirim ki, Karaisalılar ki, beni de seçtiler, burada birinci çıktık Belediye Başkanımızla beraber. Karaisalılar, seçtikleri içerisinde Karaisalı’ya bu kadar hizmet eden bir siyasetçiyi en fazla bu dönemde görmüşler ve hissetmişlerdir. Onun için Karaisalılar muhakkak ki baş tacı ama Ceyhan’ın Çokçapınar Köyünde doğmuş, bir memleket evladı, bir Yörük çocuğu da Karaisalı’ya Karaisalılılardan fazla hizmet edileceğini göstermiştir” dedi.

Sözlü şu ifadeleri kullandı:

“Torosların eteklerinde başı dik yaşayan insanlarımızı aziz biliyoruz. Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla var gücümüzle Pozantı’dan Karaisalı’ya, Karaisalı’dan Aladağ’a, Feke’ye, Saimbeyli’ye, Tufanbeyli’ye, Seyhan’dan Yumurtalık’a, Yumurtalık’tan İmamoğlu’na, Kozan’a, Adana’nın her tarafına yapılmamış olan hizmetleri ulaştırıyoruz ve adil bir şekilde hizmet ediyoruz. Tabi ki burada bir şantiye şefi gibi, bir belediye başkanı, bir belediye başkanı olmanın ötesinde şantiye şefi gibi çalışan Belediye Başkanımız Saadettin Aslan’ın emeğini ve mesai arkadaşlarımızın bu coğrafyanın çocukları olarak bu memlekete bu insanlara olan inancını inkar edemeyiz” dedi.

Kızıldağ Yaylasını kışında yaşanabilir yer haline getirdiklerini ifade eden Sözlü, “Kızıldağ’ın yayla evleri bizim dönemimizde kışın da açılır olmuştur. Biz Kızıldağ’a yeni bir yolla çıkarak Toroslardan aştık ve Kızıldağ’dan Pozantı’ya indirdik. Bu coğrafyaya, aziz Türk Milletinin hükmettiğinden beri Torosları yeniden, önce eski Adana-Ankara yolu sonra otoyol ve şimdi de bu yolla Torosları bu bölgede üçüncü defa açan belediye başkanı olmaktan da şeref duyuyoruz. İnşallah bu yol bittiğinde Pozantı’ya ulaşım direk kestirme ve yüksek standartlı yollarla yapılacak ve asfaltımız dökmek için arkadaşlarımız son hazırlıklarını som malzeme dolgularını yapıyorlar. Yayla sezonunda hemşerilerimiz onun konforunu da yaşayacaklardır.

Göreve geldiğimizde 21. Yüzyıl Adana’sına yakışmayan görüntüleri ortadan kaldırdık. Bu coğrafya bundan 4 yıl öncesinde hakikaten yollar kapalı olduğu için eşeksırtında buradaki bekçilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir yerdi. Karaisalı’nın hayati ihtiyaçlarından olan yol, su, altyapı çalışmalarını çok büyük oranda tamamladık. İçmesuyu şebekelerini yeniledik. Atıksu arıtma tesisi ile halkımıza sağlıklı bir çevreyi sunduk. Kente insanlarımıza hizmet ederken, şehrin doğasını korumak elbette ki bizim için önemliydi. Karaisalı’da çöp aktarma istasyonunu da kurarak ilçenin tabiatını doğasını daha temiz kalmasına katkı koyduk. Vatandaşlarımızın konforlu ulaşımı öncelikle bizim de idealimizdir. Büyükşehir-Karaisalı Belediyesi işbirliğiyle ilçedeki yolları yüksek standarda kavuşturduk. Ve bunun akabinde de Pozantı-Aladağ arasını da gerçekleştirdikten sonra da Kızıldağ-Pozantı yolu da Pozantı Adana Otoyolu kadar, belki onun kadar iddialı olamasa da misyonunu, görevini yerine getiren bir yol olacak: Bu yollarda toplu ulaşım için önemli hizmetler yaptık” diye konuştu.

Sözlü şunları kaydetti:

“Karaisalı turizme açık bir ilçemiz ve Karaisalı şuan Adana iç turizminde Varda Köprüsü civarıyla hakikaten Kızıldağ’ıyla önemli bir turizm merkezidir. Bildiği, gördüğü dikkat çektiği bir yer haline getireceğiz ve yapmış olduğumuz fizik altyapıyla, özellikle yol hizmetleriyle buraları daha kolay ulaşılır bir yol haline getirdik. Bu ulaşımın kolaylaşması da inşallah önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılıktan öte, turizmi de çekici merkezi haline getirecektir. Ben inanıyorum ki Karaisalı’nın köyleri bile kendi içerisinde Adana’nın 1 milyon 600 bin nüfusuna hafta sonunda yöresel ürünleriyle yöresel köylerimizin sevilen yemekleriyle hakikaten turizm hizmeti aile boyunda hizmetler verebilir.”