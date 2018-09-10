Sözlü: "Kozan'a elimizden gelen çaba ve gayretle hizmet edeceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Kozan ilçe Kaymakamı Şafak Gürçam'ı makamında ziyaret etti.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Aydın, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ve MHP İl Başkan Yardımcısı Alev Ataş'ın eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Şafak Gürçam ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü ilçe gündemi ve ilçe halkının ihtiyaç sorunları ile alakalı istişarede bulundular.

Kaymakam Gürçam, büyükşehir belediye yasası ile büyükşehir belediyelerinin ilçelerdeki öneminin arttığını hatırlatarak, Başkan Sözlü'ye bugüne kadar ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Başkan Sözlü'den Kozan Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyaçları, bazı tesislerin yaşadığı su sorunu, ilçeye bağlı bazı mahallelerin alt yapı sorunları ve bu alt yapı nedeniyle bazı kırsal mahallelerde yaşanan koku sorununa çözüm ile Kozan Mansurlu Yolundaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Kozan'ın büyük bir ilçe olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak Kozan'a hizmet etmenin kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini, bundan sonra da Kozan halkına ellerinden gelen çaba ve gayretle hizmet edeceklerini ifade etti.

Ziyaret sonrası Başkan Sözlü ve beraberindekiler Güneri Mahallesinde yapımı devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Sözlü daha sonra Kozan Organize Sanayi Bölgesindeki tesisleri ziyaret ederek organize sanayi bölgesinin sorunları hakkında Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın'dan bilgi aldı.