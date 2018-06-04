Sözlü: "Liderimiz Bahçeli, adayımız Erdoğan"

Başkan Sözlü, “Cumhur İttifakı, Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak, huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir” dedi.

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için MHP teşkilatları ve milletvekili adaylarıyla Adana’nın dört bir yanında hemşehrileriyle buluşan Başkan Sözlü, Cumhur İttifakı’nın milletin ta kendisi olduğunu ifade etti.

Nisan ayında yapılan AK Parti Adana İl Kongresi için Adana’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden teşekkür plaketi alan Hüseyin Sözlü, “Liderimiz Devlet Bahçeli, adayımız Recep Tayyip Erdoğan” vurgusu yaptı.

MHP’nin 21 Haziran’da İstasyon Meydanı’nda yapacağı Büyük Çukurova Mitingi’nde 100 bin kişinin katılımını hedeflediklerini kaydeden Başkan Sözlü, “Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi öncesi, ülkemizi girdiği her darboğazdan çıkarmasını bilen bilge liderimiz, hemşehrimiz Devlet Bahçeli, doğduğu topraklarda Çukurovalılarla buluşacak. Cumhur İttifakı ve Millet Aklı’nın şahlanacağı Büyük Çukurova Mitingi’ne hemşehrilerimizin büyük katılım göstereceğine ve seçimden üç gün önce dik duruşunu ve kararlı iradesini ortaya koyacağına olan inancım tamdır” diye konuştu.

“MHP’nin varlık sebebi Türk Milleti’dir”

Mensubu olduğu MHP’nin Türk Milleti’nin bağrından çıktığını, Milli Mücadeleye ilham kaynağı olan Adana’da doğup ve büyüdüğünü dile getiren Başkan Sözlü, şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi’nin varlık sebebi ve mücadelesinin asıl dayanağı Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin öznesi ve sesi, Türkiye’nin son kalesidir. Cumhur İttifakı da Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ifadeleriyle, Türk milletinin ruh kökünden, tarihi hedeflerinden, milli kimliğinden, bin yıllık kardeşlik ve kader ortaklığından yüce bir umutla, yüksek bir ufukla ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. 24 Haziran seçimlerinde üzerimize düşeni yapma noktasında zerre kadar tereddüdümüz yoktur. Tüm kalbimle inanıyorum ki, Adanalı hemşehrilerimiz, en güçlü şekilde Cumhur İttifakı’na, Üç Hilal’in üzerine mührü vuracaktır. Aziz milletimiz her dönemde olduğu gibi 24 Haziran’da da Türkiye’nin gelişmesinden ürken, büyümesinden çekinen, birlik ve dayanışma ruhundan korkan hain, tabansız, temelsiz, meymenetsiz ve edepsiz çevrelere hak ettikleri tokadı vuracaktır.”