Sözlü makam aracına binip ’önce can güvenliği’ mesajı verdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, makam aracına binip emniyet kemerini takarak "önce can güvenliği" mesajı verdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, trafikteki kazalar, emniyet kemeri takılmaması dolayısıyla yaşanan can kayıplarını göz önünde bulundurarak uygulamalı ’can güvenliği’ mesaj verdi. Makam aracının direksiyonuna geçen Başkan Sözlü emniyet kemerini takarak trafikte emniyet kemeri takmayan sürücülerine kemerlerini takmaları yönünde uyarıda bulundu.

Adana’ya hizmet ederken her zaman için önceliklerinin ’insan’ olduğunu ifade eden Başkan Sözlü, "Nasıl ki kente hizmet ederken önceliğimiz insansa Adana trafiğinde de önceliğimiz insan, önceliğimiz insanlarımızın can güvenliği" dedi.

Emniyet kemerinin trafikte seyir halindeyken yaşanan birçok kazada can kayıplarını önlediğini belirten Başkan Sözlü, tüm sürücüleri emniyet kemeri takmaya davet etti.