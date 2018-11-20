Sözlü: “Metro, üniversiteye de gidecek, Turgut Özal Bulvarı'ndan da geçecek”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yerel seçimler öncesi tartışma konusu olan Adana Metrosu'nun (Hafif Raylı Sistemi) ikinci etap hattının tamamlanması için gereken köprü projelerini uygulamaya koyduklarını, Devlet Bahçeli Köprüsü'nde ve İlim Yolu Bulvarı'nda çift hatlı demiryolu bulunacağını hatırlattı. Sözlü, “Metro hattının Çukurova Üniversitesi kampüsüne kadar devam etmesi konusunda kritik yatırımlarımızı zaten yapıyoruz. Bu kapsamda İlim Yolu Bulvarı üzerindeki köprümüzde çift hatlı demiryolu inşa ediyoruz. Ayrıca Devlet Bahçeli Köprüsü'nden geçecek demiryolunun 7.5 kilometrelik yeni bir hat ile Turgut Özal Bulvarı'ndan devam etmesi için planlamalarımız da hazır” dedi.

Efsane Radyo ve Radyo Turan'ın ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 2014'te görevi devraldığı selefi Aytaç Durak'ın “Metroyu tamamlayacak, devamını hemen yapabilecek biri varsa aday değilim” sözlerini değerlendirdi. 4,5 yıllık hizmet döneminde ulaşım projelerine öncelik verdiğinin altını çizen Başkan Sözlü, “Metronun tamamlanması sadece Aytaç Durak beyin değil, tüm Adanalıların talebidir. Biz bu konuda hayata geçirdiğimiz büyük projelerimizde metroyu dikkate alıyoruz. Metronun ikinci etap güzergahında yer alan 35 metrelik İlim Yolu Bulvarı'nda üzerindeki köprümüzde de çift hatlı demiryolu yer alacak. Adana'nın itibar abidesi olarak yükselen Devlet Bahçeli Köprüsü'nde 6 şeritli yol ile birlikte 8 metre genişliğinde çift hatlı demiryolu bulunacak. Devlet Bahçeli Köprüsü üzerindeki demiryolu, 7,5 kilometrelik yeni bir hat olarak üniversite ile Turgut Özal Bulvarı arasında devam edecek. Adana'nın geleceğine yön veren projelerimizde bütün bunları düşünüyoruz, planlıyoruz, hayata geçiriyoruz. Ancak, bu konuda Hükümet'in diğer şehirlerde olduğu gibi hakkaniyetli olması, üzerine düşeni yapması lazım. Türkiye'de devralınmayan tek metro, Adana metrosudur” diye konuştu.

“Aytaç Durak zor olanı seçti, beni destekledi”

25 yıl Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aytaç Durak'ın 2014 yerel seçimlerinde kendisini desteklediğini, bunun için müteşekkir olduğunu ifade eden Başkan Hüseyin Sözlü, “Aytaç Durak bey, zor olanı seçti, beni destekledi. Vefa duygusu olan bir insanım. Bugün hangi tercihte olursa olsun, benim için saygıdeğerdir. Kendisi aday olmak isterse veya birini desteklerse saygıyla karşılarım. Aytaç beyin fikirleri bizim için muhakkak önemlidir. Çağdaş demokrasilerde bu böyledir. Metronun tamamlanması talebi tüm Adanalıların talebidir. Bizim arzumuz da metroyu bitirmek, yeni hatlar açmaktır” dedi.

Adana'nın ulaşımını rahatlatmak için gelecek 100 yılın planlamasını yaptıklarını, imar planlarında gereken düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Hüseyin Sözlü, şunları söyledi:

“İkizler Köprüsü ile Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki rahatlamayı halkımız takdir ediyor. Üç yeni köprü projemizi başlattık. Seyhan Nehri üzerinde 2 adet, Ceyhan Nehri üzerinde tarihi Misis Köprüsü'nün batısına bir köprü yapıyoruz. Girne Köprüsü'nün genişliğini iki katına çıkarıyoruz. Karnıyarık geçidinin üzerinin kapatılması, müze kavşağı ve orduevi bitişiğindeki genişletmeler bu bölgede büyük rahatlama getirdi. Şimdi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı ile otoyol bağlantısını yapıyoruz. Yeni yapacağımız iyileştirmelerle şehir içi trafiğinde hemşehrilerimiz daha rahat ulaşım sağlayacaklar. Hepsinin ihalesini tamamladık. Ancak parasal kaynak konusunda sıkıntılarımız var. Karşımıza çelik bariyerler, çelik engeller çıkıyor. Ama benim ittifakım halkım. Hemşehrilerimle gönül ittifakımız devam ediyor. Belediye başkanı seçilirken CHP'liler tabiki bana oy verdi. HDP ve ÖDP'lilerden aldığım oyu da biliyorum. Kimseyi pişman etmemek boynumuzun borcudur. Devlet Bahçeli Köprüsü'nün finansmanında rahat olsaydık, bugünlerde açılışını yapardık. Ama 240 milyon liralık kredimiz onaylanmadı. İller Bankası'na 140 milyon liralık borcumuzu dillerine dolamışlar. Aynı dönemde Gaziantep'in İller Bankası borcu 1 milyon 150 milyon lira. Bizim borçlanmamızın 10 katı. Kim borç batağına götürmüş? Belediyenin kasasında para yok diyorlar. İş üreten belediyenin kasasında para olmaz. Ben yıllardır böyle çalıştım. Her gün 500 bin lira asfalta, 500 bin lira mazota para yatırıyoruz. Bizden önceki başkanlardan Allah razı olsun ama önceki dönemlerle kıyasladığımızda asfalt dekorları kırmışız. Asfaltın tonu bin 200 liraydı, şimdi 3 bin 200 liraya çıktı. Bu zammı biz yapmadık. Gelecek 100 yılın planlaması adına ortaya koyduğumuz çözüm yollarını uygulamamız biraz zaman alacak. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, şehrin geleceğini kurtaracak rehabilitasyonu gerçekleştirdik.”