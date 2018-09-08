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08 Eylül 2018 16:36

Sözlü: “Milliyetçi, üretken belediyecilik anlayışıyla Yüreğir’i kıymetlendiriyoruz”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, merkez Yüreğir ilçesi muhtarları ile bir araya geldi.

Sözlü: “Milliyetçi, üretken belediyecilik anlayışıyla Yüreğir’i kıymetlendiriyoruz”

08 Eylül 2018 16:36


Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda, Adana’da kollektif ruhun hakim olduğunu ve muhtarların halka en yakın seçilmişler olduğunu vurgulayan Başkan Sözlü, “Vatandaşlarımızın sorunları, belediyeden beklentileri noktasında çözüm ortağımız muhtarlarımızdır” dedi.


Muhtarların, vatandaşların belediyeden beklentileri noktasında çözüm ortağı olduğunu ifade eden Sözlü, “Yüreğir’in, Adana’nın Suriye’si olduğu algısından kurtulması için ilçeyi kıymetlendirecek projeleri hayata geçiriyoruz” diye konuştu.



“Yüreğir’i kıymetlendirecek projeleri hayata geçiriyoruz”


İlçede sürdürdükleri çalışmalar ve uygulamaya koyacakları projeler hakkında muhtarları bilgilendiren Başkan Sözlü, “Doğu-batı yönünde ulaşım veren D-400 Karayolunda trafik sıkışıklığını hafifletmek amacıyla Girne Köprüsü’nün genişliğini iki katına çıkarıp, 10 şeritli yol olarak hizmet vermesi için çalışma başlattık. Sular mevkini Yavuzlar Mahallesi’ne bağlayacak bir köprünün temelini atacağız” dedi.


Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla Yüreğir’in çehresini değiştirmeye başladıklarını aktaran Sözlü, programın devamında muhtarların mahalleleri ile ilgili talep ve sorunlarını dinledi.




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