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26 Aralık 2017 10:48

Sözlü: "Milliyetçi ve üretken belediyeciliği hakim kılıyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentin gelişerek değişimi için çalışmaya var güçleriyle devam ettikleriniBaşkan Sözlü, MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ile birlikte Fatih Mahalle Muhtarlığı’nda muhtar Adem Çetin’in ev sahipliğinde çevre mahalle muhtarları ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Sözlü:

26 Aralık 2017 10:48

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentin gelişerek değişimi için çalışmaya var güçleriyle devam ettiklerini


Başkan Sözlü, MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ile birlikte Fatih Mahalle Muhtarlığı’nda muhtar Adem Çetin’in ev sahipliğinde çevre mahalle muhtarları ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.


Kahvaltının ardından ev sahibi olarak konuşan Fatih Mahalle Muhtarı Adem Çetin, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Kıyıboyu Caddesi’ne yapılan ve 12 mahalleye hizmet verecek olan ana kanalizasyon hattı ve kente yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Başkan Hüseyin Sözlü ise kente hizmet noktasında muhtarlarla sık sık istişare ettiğini söyleyerek muhtarların halka en yakın seçilmişler olduğunu aktardı. Kentin gelişerek değişimi için çalışmaya var güçleriyle devam ettiklerini ifade eden Başkan Sözlü, mazeretler ardına sığınmadan Adana’da milliyetçi ve üretken belediyeciliği hakim kıldıklarını söyledi.




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