Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 13:05

Sözlü, orucunu Saimbeyli’de vatandaşlarla birlikte açtı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, orucunu Saimbeyli ilçesinde vatandaşlarla birlikte açtı.

Sözlü, orucunu Saimbeyli’de vatandaşlarla birlikte açtı

18 Haziran 2017 13:05


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü kentin kırsalındaki ilçelerdeki iftar programlarını sürdürüyor. Saimbeyli’deki iftarda vatandaşlarla buluşan Başkan Sözlü, iftar öncesi vatandaşlarla sohbet ederek onların sıkıntılarını dinledi, ramazan ayını tebrik etti. İftar sonrası yaptığı konuşmada Saimbeyli’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözlü, ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu vurguladı.


Ramazanda hoşgörünün kendini daha fazla hissettirdiğini söyleyen Başkan Sözlü, "Huzur içerisinde yaşadığımız coğrafyada oruç tutabilmiş olmanın bir nimet olduğunun farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu vatanı bizlere emanet eden kurucularımızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle minnetle anıyorum. Hala bedel ödeyen vatan evlatları var. Gün gelsin memleketimizi yönetenler o kadar iyi yönetsin ki şehit haberleri almayalım" dedi.


İftar programı Adana Büyükşehir Belediyesi’nin aktiviteleri ile devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:09
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!