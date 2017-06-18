Sözlü, orucunu Saimbeyli’de vatandaşlarla birlikte açtı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü kentin kırsalındaki ilçelerdeki iftar programlarını sürdürüyor. Saimbeyli’deki iftarda vatandaşlarla buluşan Başkan Sözlü, iftar öncesi vatandaşlarla sohbet ederek onların sıkıntılarını dinledi, ramazan ayını tebrik etti. İftar sonrası yaptığı konuşmada Saimbeyli’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözlü, ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu vurguladı.

Ramazanda hoşgörünün kendini daha fazla hissettirdiğini söyleyen Başkan Sözlü, "Huzur içerisinde yaşadığımız coğrafyada oruç tutabilmiş olmanın bir nimet olduğunun farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu vatanı bizlere emanet eden kurucularımızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle minnetle anıyorum. Hala bedel ödeyen vatan evlatları var. Gün gelsin memleketimizi yönetenler o kadar iyi yönetsin ki şehit haberleri almayalım" dedi.

İftar programı Adana Büyükşehir Belediyesi’nin aktiviteleri ile devam etti.