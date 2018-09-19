Sözlü: "Yılbaşına kadar 300 bin ton sıcak asfalt dökeceğiz"

Başkan Sözlü, merkez Seyhan ilçesinin Hadırlı, Yeşiloba, Dumlupınar ve Akkapı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu, dolmuş duraklarını ziyaret ederek dolmuşçu esnafına işlerinde kolaylıklar diledi, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Başkan Hüseyin Sözlü, mahalleleri ziyaretinde geçmiş 25 yılda yapılmayan hizmetleri görev ifa ettiği dört buçuk yılda yaptığını, kentte üretken belediyeciliğin hakim olduğunu belirtti ve yıl başına kadar kent merkezine üç yüz bin ton sıcak asfalt döküleceğini söyledi.

Yeşiloba Mahallesi'nde vatandaşların ikamet ettikleri yerin sanayi alanı olması noktasındaki tereddütlerini aktarmasının ardından konuşan Sözlü, “Hak sahiplerinin haklarının korunması noktasında Hüseyin Sözlü, halktan yanadır, halkın düşüncelerinden taraftır. Yarınki kazanacağımız seçimler kırılan bir vatandaşın gönlünden daha önemli değildir” dedi.

Başkan Sözlü, dolmuşçu esnafını da ziyaret etti.