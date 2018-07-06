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06 Temmuz 2018 16:35

Sözlü’den Sancak’a destek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana Demirspor’un yeni başkanı Murat Sancak’ı ziyaret ederek destek sözü verdi.

Sözlü’den Sancak’a destek

06 Temmuz 2018 16:35


Aytaç Durak Tesislerinde Başkan Murat Sancak’ı tebrik eden Sözlü, kendisinin Adana Demirspor’a katacağı çok şey olduğunu ifade ederek, “Adana Demirspor bundan sonra başarıya odaklanmıştır. Murat Sancak ve sportif direktörlüğünde de Türk futbolunda ve dünya çapında tanınmış önemli bir yıldız olan Tanju Çolak Adana Demirspor’da sorumluluk üstlenmişlerdir. İnşallah bundan sonraki hazırlık süreci Adana Demirspor’u başarıya taşıyacaktır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğimden beri bu kulübün hep arkasında durduk. Bunu Adanamızın itibarı, ailenin itibarı olarak gördük. Bundan sonra da maddi ve manevi destek vermeye devam edeceğiz” dedi.


Başkan Murat Sancak ise Başkan Sözlü’ye, Adana Demirspor’a göstermiş olduğu tüm desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bundan sonra da desteklerine devam edeceklerinden eminim. Çünkü her şeyden önce benim dostum. Burada ortak paydamız var. Adana Demirspor’u inşallah hak ettiği yere getireceğiz. Önce herkesten sabır bekliyoruz. Var olan durumu ortadan kaldırıp iyi bir kadroyla Adana Demirspor’u hak ettiği yere getireceğimizi herkes bilsin. Başkanımızın desteği de her zaman devam edecektir. Burada tek bir amacımız var, Adana Demirspor” diye konuştu.




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