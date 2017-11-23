Sözlü’den Tunceli polis lojmanlarına oyun parkı

Tunceli Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polislerin çocukları, ikamet ettikleri lojmanlarda bulunan parktaki oyun aletlerinin yenilenmesi isteğini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye ulaştırdı. Polis çocuklarının mesajıyla Başkan Hüseyin Sözlü, Park Bahçeler Daire Başkanı İbrahim Serçe’ye talimat verip, miniklerin isteklerinin ivedilikle gerçekleştirilmesini istedi. Yapılan çalışma sonunda temin edilen modern oyun aletlerinin montajı kısa sürede tamamlandı. Tunceli Polis Lojmanları’ndaki park, kale figürlü oyun park grupları, modüler oyun park grubu, salıncaklar, tahteravalliler, denge aletleri, düz ve dalgalı kaydıraklarla donatıldı.
Kullanıma sunulan yeni oyun aletleri, polis çocuklarının yüzünü güldürürken, lojman sakini polis aileleri Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.
Başkan Hüseyin Sözlü, daha önce Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Kolgezer Ortaokulu öğrencilerinin mektuplarına kayıtsız kalmayıp, kırtasiye ve spor malzemelerini ulaştırmıştı.