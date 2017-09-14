Sözütek: "Herkes zammını çeksin biz de çekelim"

Sözütek, başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler dikkate alındığında, Adana’da ulaşımın çok daha ucuz olduğunun görüleceğini, ancak burada yapılan çok düşük oranlı zammın fazla görülmesi halinde, başta mazot, lastik, kaporta, araç ve kaporta tamiri, akü ile et, süt, zeytin gibi hayati önemi bulunan ürünlere gelen zamların kaldırılması halinde kendilerinin de ulaşım zammını derhal geri çekeceklerini bildirdi. Sözütek, "Basınımızda iki gündür bazı belediye meclis üyesi arkadaşlarımız tarafından gündeme getirilen ve tartışma konusu olan ulaşım zammının geri alınması konusunda bizim de söyleyeceklerimiz var. Evet, biz bu zammı çok daha önce aldık ama uygulamıyorduk. Ancak, ülkemizin ekonomik şartları, girdi maliyetlerimizdeki yüksek artışlar, bizi mevcut zammı uygulamaya mecbur etti. Zammı geri alın sözü kulağa hoş geliyor. Biz de diyoruz, zamları geri alın. Ete, süte,çaya, şekere, zeytine, mazota, lastiğe, araç ve kaporta tamirine, aküye gelen zamlar geri alınsın,biz de ulaşıma yaptığımız zammı geri çekelim. Meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen bunları da dile getirsinler, biz de destek olalım. İnsanlar önce bilgi sahibi olup, sonra düşüncelerini açıklamaları daha doğru olur" diye konuştu.

Bilindiği üzere, son yapılan ulaşım zammından önce talebe 1.750 kuruş, sivil 2.250 kuruşa taşınırken, yeni yapılan zamla, talebe 1.80 kuruş, sivil 2.60 kuruş oldu.