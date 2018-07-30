Sözütek’ten esnafa ’ucuz ihya fırsatı’ uyarısı

Adana ESOB ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, prim borcu olan milyonlarca Bağ-Kur’luyu ilgilendiren Ucuz İhya Fırsatı’nın 31 Temmuz Salı günü sona ereceğini hatırlatarak, hak sahibi borçlu esnaf ve vatandaşları fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

Prim borcu olan milyonlarca esnaf, çiftçi ve isteğe bağlı sigortası bulunan Bağ-Kur’lu için af fırsatı salı günü sona erdiğini belirten Sözütek, 2015’te yapılan düzenlemeyle bir milyon üzerinde Bağ-Kurlu’nun, 12 ay ve üzeri prim borçları silinip, hizmetlerin de dondurulduğunu, dondurulan sürelerin, ele para geçince ya da emeklilik yaşı gelince tekrar canlandırılabildiğini söyledi.

Sözütek, meclisten geçen, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yasayla getirilen düzenleme sayesinde, SGK’ya 10 yıllık 84 bin lira borcu olan bir esnafın, yaş şartını tamamlaması halinde 52 bin lira ödeyerek emekli olabildiğini hatırlattı.

Daha önce, ihya yapılırken SGK, prim borçlarını güncel değer üzerinden hesaplandığını, yani 2003’te en düşük aylık primi 104 lira olsa bile bugünkü 700 liralık aylık prime göre borç çıkarıldığına işaret eden Sözütek, "Bu hesapla 15 yıllık prim borcu olan bir Bağ-Kur’lu esnafa, sadece ana para borcu olarak 126 bin lira borç çıkıyordu. Faiziyle borç daha da artınca Bağ-Kur’lunun bu borcu kapatması imkansız hale geliyordu. Şimdi af paketiyle bu uygulamadan vazgeçiliyor” diye konuştu.

Sözütek, ödemelerin enflasyon farkıyla birlikte yapıldığını, aylık en düşük prim olan 700 lira yerine daha makul bir ödeme tutarı ortaya çıktığını belirterek, “Enflasyon oranları da borcun vadesine göre aylık yüzde 0.35 olarak hesaplanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlar, enflasyona göre hesaplanan gecikme faizi ve cezasının yüzde 90’ından kurtulacak” dedi.

Başvuruların merkezlere yapılabildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinden de yapılabildiğini belirten Sözütek, “Üstelik nakdi olmayanlar için ucuz kredi imkanı da sağlanacak. Mevcut durumda bu imkan var. Hemen emekli olabilecek Bağ-Kur’lu yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vadeyle kredi çekebiliyor” diye konuştu.