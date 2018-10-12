Spor Genel Müdürü Baykan, Yeni Adana Stadı'nı inceledi

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Adana'da yapımı devam eden 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nı yerinde inceledi.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, stadın tamamlanmasıyla Adana'ya önemli bir tesisin kazandırılacağını ifade etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'tan da bilgi alan Baykan, gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, çalışmaların hızı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Ataşbak, UEFA standartlarına uygun olarak son teknolojinin kullanıldığı 33 bin kişi kapasiteli stadın çatı kaplamalarına geçildiğini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu‘nun desteğiyle yeni stadın hizmete girmesiyle, Adana'nın stat sorununun giderilmiş olacağını kaydetti.

Ataşbak, Proje Koordinatörü Osman Belen ile sürekli iletişim halinde olduklarını stadın yapımına hızlı bir şekilde devam edildiğini sözlerine ekledi.