Spor Toto 1. Lig

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0 galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar


2. dakikada Adana Demirspor'da Anderson'un uzun pasına Orhan ceza alanına indirdi, Orkan'ın gelişine şutunda top üstten az farkta auta çıktı.


44. dakikada Tetiş Yapı Elazığspor'da Bagayoko'nun ara pasında Tatos kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-1


53. dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin pasında Pote'nin çaprazdan sert şutunda top kaleci Soner'de kaldı.


60. dakikada Adana Demirspor'da Orhan'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Soner son anda topu kornere çeldi.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Cemal Bingöl, Engin Erdem


Adana Demirspor: Çağlar, Mitrovic, İsmail, Orhan (Batuhan dk. 66), Traore, Emre (Berk dk. 85 ?), Anderson (Kage dk. 66), Hakan, Orkan, Kosecki, Pote


Yedekler: Kurtuluş, Tayyip, Yiğit, Erdal


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Tetiş Yapı Elazığspor: Soner, Serkan, Onur, Adem (Fırat dk. 46), Emre, Orham, Kadir, Tatos (Diarra dk. 90 ?), Kadir, Ahmet (Eren dk. 72), Bagayoko


Yedekler: Ali, Enes, Erhan


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Gol: Tatos (dk. 44) (Tetiş Yapı Elazığspor)


Sarı kartlar: Ahmet Aras, Fırat (Tetiş Yapı Elazığspor), Traore (Adana Demirspor)

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