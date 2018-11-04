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Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Afjet Afyonspor: 0

0 galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Adana Demirspor'da Berk'in sol kanattan ortasında oluşan karambolde Pote'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


17. dakikada Adana Demirpsor'da Erdal'ın yerden ortasında Pote'nin gelişine vuruşunda kaleci Rybka ayakları ile uzaklaştırdı.


44. dakikada Afjet Afyonspor'da Ersel'in ortasında Mendy'in yakın mesafeden şutunda kaleci Çağlar kale çizgiden son anda çıkarttı.


68. dakikada Afjet Afyonspor'da Mehmet Güven'in cepheden sert şutunda top kaleci Çağlar'da kaldı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Ali Akkor, Kemal Mavi


Adana Demirspor: Çağlar, Mitrovic, Orhan, Batuhan, Galip, Berk (Boubacar dk. 90+4 ?), Emre (Orkan dk. 67), Hakan, Erdal, Kosecki (Anderson dk. 80), Pote


Yedekler: Kurtuluş, Yiğit, Mehmet, Rüştü


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Afjet Afyonspor: Rybka, Türker, Bayram, Mehmet Sedef, Nazmi, Mehmet Güven, Taşkın (Abdulkadir dk. 63), Ersel (Aykut dk. 77), Mendy (Onur dk. 46)


Yedekler: Bekir, Renato, Enes, Ali


Teknik Direktör: Sabahattin Akgül


Gol: Pote (dk. 6) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Türker, Yasin, Nazmi, Rybka (Afjet Afyonspor), Erdal, Berk, Anderson (Adana Demirspor)

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