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26 Şubat 2018 15:37

Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

26 Şubat 2018 15:37

Ligin 24. haftasında dün oynanması gereken ancak şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle bugüne ertelenen Adana Demirspor-İstanbulspor maçında galibiyete uzanan taraf 2-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


18. dakikada Gege’nin sert ortasında Sezer’i ceza sahasında yaşanan karambolde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Aynı oyuncunun dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


25. dakikada İstanbulspor’da Cajic‘in yaptığı kafa vuruşunda Yiğitcan’ın eline çarpan topta hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.


26. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Cajic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


83. dakikada Adana Demirspor’da Sezer’in uzun topunda Tambe ceza alanı içerisinde düşürülmesi sonucu hakem bir kez daha beyaz noktaya gitti.


84. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Aydın’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan’dan döndü. Dönen topu takip eden Batuhan’ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Oğuz Terzi xx


Adana Demirspor: Kurtuluş xx Yiğitcan xx, Batuhan xxx, Erhan xx, Sezer xxx, Kubilay xxx, Lalawele x (Aydın dk. 69 x) , Gege x (Tambe dk. 50 x) , Savaş xx, Mendy x (Yiğit dk. 75 x) , Atabey xx


Yedekler: Nusret, Tolgahan, Mustafa, Adil, Ömer, Lingane


Teknik Direktör: Mustafa Uğur


İstanbulspor: Okan xx, Yalçın xx, Oğuzhan xx, Wellington xx, Zeki xx, Onur xx, Cajic xx (Kojic dk. 46 x) , Kubilay xx, Eslem xx, Zafer xx, İbrahim x (Bougouhi dk. 77 x)


Yedekler: Umut, Duhan, Onur, Muhammed, Halil, Muhsin, Ali, Halil


Teknik Sorumlu: Tamer Avcı


Goller: Sezer (dk.18), Batuhan (dk. 83) (Adana Demirspor), Cajic (dk. 26) (İstanbulspor)


Kırmızı kart: Wellington (dk. 82)


Sarı kartlar: Onur, Wellington, Eslem (İstanbulspor), Sezer, Erhan, Kurtuluş (Adana Demirspor)




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