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26 Ağustos 2018 23:55

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - AFJET Afyonspor: 2

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - AFJET Afyonspor: 2

26 Ağustos 2018 23:55

Lig’in 3. haftasında Adanaspor sahasında, AFJET Afyonspor’a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


4. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Eren Keleş’in vuruşunda top auta çıktı.


19. dakikada Adanaspor defansının hatasında topla buluşan Oltan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


35. dakikada Gökhan Sazdağı’nın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı gitti.


46. dakikada Adanaspor Kaptanı Berkan rakibine yaptığı sert hareketten dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


49. dakikada orta sahadan gelen ortada topla buluşan Oltan düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2


71. dakikada sol kanattan çizgiye inen İsmet’in ceza sahası dışına doğru pasında Sinan’ın şutu az farkla auta çıktı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Altan xx


Adanaspor: Goran Karacic x, Veli Kızılkaya xx, Hakan Barış xx, Robert Feczesin x (Göksu Alhas dk. 50 x), Berkan Yıldırım xx, Bumba xx, Özkan Taştemur xx, Gökhan Sazdağı x (Kenan Karışık dk. 65 x), Abdulkadir Özdemir xx (Yüksel Şişman dk. 79 x), Emre Can Coşkun xx, Eren Keleş xx


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Enes Yasin Akyol, Alpay Koçaklı, Andaç Güleryüz


Teknik Direktör: Cihat Arslan


AFJET Afyonspor: Rybka xx, Türker Toptaş xx, Renato Arapi xx, Bayram Çetin xx, Yasin Yener xx, Onur Ramazan Toprak xx (Ersel Aslıyüksek dk. 63 x), Nazmi Candoğan xx, Ali Kılıç xx (Erdi Zengin dk. 77 x), İsmet Benli xx, Aykut Uluç xx (Sinan Özkan dk. 58 x), Oltan Karakullukçu xxx


Yedekler: Bekir Demircan, Timuçin Aşcıgil, Mehmet Seyfettin Sedef, Bernard Mendy


Teknik Direktör: Sabahattin Akgül


Goller: Oltan (dk. 19 ve 49) (AFJET Afyonspor)


Kırmızı Kart: Berkan Yıldırım (dk. 46) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Hakan Barış, Berkan Yıldırım, Veli Kızılkaya (Adanaspor)




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