Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Boluspor: 2

1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Yusuf'un köşe atışında ceza sahası içinde Özgür Can'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
25. dakikada Kenan'ın aşırtma pasında Eren'in kaleci ile karşı karşıya pozisyondaki şutu yandan dışarı gitti.
38. dakikada Mustafa'nın sağ kanattan ortasında Özgür Can'ın gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
42. dakikada Melih'in ortasında yakın mesafeden Bentley'in kafa vuruşunda kaleci Goran son anda topu çizgiden çıkarttı.
54. dakikada ceza alanı içerisinde Ufuk ile paslaşan Mustafa Durak'ın gelişine şutu ağlara gitti. 0-2
66. dakikada Adanaspor'da Digao'nun yerden ortasına gelişine vuran Bumba topu filelerle buluşturdu. 1-2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Mehmet Emin Tuğral
Adanaspor: Goran, Onur, Digao, Renan, Özkan, Kenan, Bumba, Doğanay (Gökhan dk. 46), Abdulkadir, Kone (Robert dk. 39), Eren (Oğuzhan dk. 75)
Yedekler: İrfan, Göksu, Veli, Andaç
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Boluspor: Gökhan, Diarra, Uğur, Ufuk, Ümit, İshak, Guido (Melih dk. 21) , Emre (Dimiv dk. 90), Mustafa (Burak dk. 77), Bentley, Özgür Can
Yedekler: Sabri, Hayrullah, Umut, İsmail, Burak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Özgür Can (dk. 38) Mustafa (dk. 54) (Boluspor), Bumba (dk. 66) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Ümit (Boluspor), Renan, Onur, Özkan, Kenan (Adanaspor)