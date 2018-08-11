Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

Lig’in 1. haftasında evinde Elazığspor ile karşılayan Adanaspor 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada ceza sahası dışında topla vuruşan Bagayoko bekletmeden vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde auta çıktı.
14. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökhan Sazdağı şutunu çekti. Kaleci Ahmet Doğan topu çıkardı.
55. dakikada sol kanattan Gökhan ceza sahasına orta açtı, Vasile vuruşunu yaptı. Kaleci topu kurtardı.
61. dakikada Gökhan’ın ceza sahası içinde açtığı ortada topla buluşan Vasile’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
65. dakikada Emre’nin verdiği pas ile ceza sahasında topla buluşan Mehmet Yiğit, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
77. dakikada kornerden gelen ortada karambolde kalan topa vuran Renan Diniz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin, Orkun Aktaş, Cem Özbay, Murat Erdoğan
Adanaspor: Karacic xx, Göksu Alhas xx, Veli Kızılkaya xx, Hakan Barış xx, Ahmet Dereli xx (Eren Keles dk. 72 x), Kenan Karışık xx (Robert Feczesin dk. 46 x), Berkan Yıldırım xx, Claudiu Vasile xx, Renan Diniz xx, Gökhan Sazdağı xx (Yener Arıca dk. 85 ?), Abdulkadir Özdemir xx
Yedekler: Özer Enes Soylu, Enes Yasin Akyol, Robert Feczesin, Bilal Yener Arıca, Alpay Koçaklı, Emre Can Çoşkun, Eren Keleş
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Theodor Elmar Bjarnason xx, Ahmet Aras xx, Andreas Tatos xx, Adem Alkaşi xx, Moussa Bagayoko xx, Ali Fırat Okur xx, Mehmet Yiğit xx, Emre Öztürk xx (Kadir Bekmezci dk. 90 ?), Eren Çinkılınç xx (Orhan Şam dk. 86 ?), Kadir Taşoğlu x
Yedekler: Ali Karataş, Idrıssa Diarra, Onur Alsu, Kadir Bekmezci, Selim Enes Özeren, Orhan Şam
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Goller: Renan Diniz (dk. 77) (Adanaspor), Mehmet Yiğit (dk. 65) (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Bumba, Eren Keles, Gökhan Sazdağı (Adanaspor), Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu, Andreas Tatos (Elazığspor)