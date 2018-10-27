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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 4 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 10. haftasında Adanaspor sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gökhan Sazdağ'ın şutu az farkla dışarı çıktı.


14. dakikada ceza sahasında Gökhan Sazdığı ceza sahası içinde orta açtı. Veli meşin yuvarlağı Onur'a indirdi. Onur'un vuruşun Kardemir Karabükspor savunması topu son anda çizgeden çıkarttı.


29. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Barış vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.


31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren Keleş, Arif Bostancı tarafından düşürüldü. Hakem penaltıyı gösterdi. Topun başına geçen Ahmet Dereli meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


34. dakikada ceza sahası içeresinde topla buluşan Yener vuruşun yaptı. Kaleci Furkan Kaçar golü son anda önledi.


35. dakikada ceza sahası rakiplerini geçtikten sonra Ahmet Dereli şutunu çekti. Kaleci 2 hamlede topu tutabildi.


42. dakikada sağ kanattan Göksu ceza sahasına orta kesti. Faso alan top bir anda kaleye yönelince, kaleci topu çıkartmakta güçlük çekti.


53. dakikada Defanstan Veli'nin sağ çizgiye kestiği uzun pasta Kenan topu bekletmeden soldan bindirme yapan Andaç'ı gördü. Bu futbolcu gelişine uzak kale direğine kesti. Ahmet Dereli boş durumda topu filelerle buluşturdu. 2-0


57. dakikada soldan kullanılan korner atışında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Bilal sağdan caze alanına giren Eren Keleş'i gördü. Bu futbolcu gelişine sert vurdu topu tavana asarak takımının 3. golünü kaydetti. 3-0


76. dakikada orta sahada topu kapan Renan defansın arkasına koşu yapan Eren'i gördü. Bu futbolcu topu bir kaç metre sürdükten sonra ileri çıkan kaleci Furkan'ın sağından filelerle buluşturdu. 4-0



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Burak Cansız


Adanaspor: İrfan Can, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Kenan Karışık, Yener Arıca (Doğanay Kılıç dk. 67), Onur Akbay (Renan Diniz dk. 71), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Andaç Güler Yüz dk. 51), Eren Keleş


Yedekler: Goran Karacic, Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu, Renan Diniz, Doğanay Kılıç, Abdulkadir Özdemir


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Ahmet Karadayı (Toykan Topuz dk. 82), Fatih Tultak (Fatih Kızılay dk. 64), Abdullah Sezgin, Hüseyin Topbaş, Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut (Cihan Aydın dk. 21), Arif Bostancı, Berk Kervankıran, Berat Arslan


Yedekler: Ferhat Yılmaz, Sabih Toksöz, Kemal Yılmaz, Toykan Topuz, FatihKızılay, Cihan Aydın


Teknik Direktör: Levent Açıkgöz


Goller: Ahmet Dereli (dk.31 pen. ve 53), Eren Keleş (dk. 57 ve 76) (Adanaspor)


Sarı kart: Cihan Aydın (Kardemir Karabükspor)

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