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24 Aralık 2016 16:56

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig

24 Aralık 2016 16:56

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Visca’nan ceza sahasına girerken düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Belezoğlu’nun şutunda top üstten auta çıktı.
21. dakikada sağ kanattan Ahmet Dereli’nin ortasında Magaye’nin vuruşunda defansa çarpan top dışarı çıktı.
32. dakikada Magaye’nin köşe atışında ceza sahası içinde Ramos’un kafa vuruşunda kaleci Volkan son anda topu kornere çeldi.
42. dakikada sol kanattan Visca’nın ortasında Adanaspor defansından dönen topa ceza yayı üzerinde Attamah’ın gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Erhan Akbulut xx
Adanaspor: Hayrullah x, Ramos xx, Ahmet Dereli xx, Magaye xxx, Digao xx, Cem xx, Renan Da Silva xx, Renan Diniz xx, Didi xx, Koman xxx, Bekir xx
Yedekler: İrfan, Samican, Ahmet Bahçıvan, Burak, Emre, Ömer, Edgar
Teknik Direktör: Serhat Galimane
Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Uğur xx, Emre xx, Epureanu xx, Visca xxx, Mossoro x, Mehmet xx, Eren
xxx, Bekir x, Attamah xxx, Cengiz xx
Yedekler: Ufuk, Ferhat, Lima, Stefano, Mustafa, Holmen
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Attamah (dk. 42) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Epureanu, Emre (Medipol Başakşehir)



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