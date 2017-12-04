Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de bu yıl ilki düzenlenen Sporun Gülen Yüzü Bisiklet Festivali’ne katıldı. Başkan Çetin, “Çocuklarımıza ve gençlerimize spor bilincini aşılamak zorundayız. Bütün bu çalışmalarımızın hepsi bunun için. Hem 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak hem de çocuklarımızı bisiklet başta olmak üzere diğer sporlara yönlendirebilmek istedik. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ile Adana Bisiklet Topluluğu Derneği’nin de katkı koyarak katıldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bisikletiyle festivale katılan vatandaşlar, çocukların da olduğu etkinlikte keyifli anlar yaşadı. Çukurova Belediye Başkanlık binası önünde başlayıp Turgut Özal Bulvarı, Duygu Cafe civarında devam eden bisiklet turu yine Çukurova Belediyesi önünde son buldu.

“Sanat ve spor kenti adana”

Uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturan projelerin artarak devam edeceğini vurgulayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Uyuşturucuya karşı geniş çaplı bir kampanya başlattık. “Uyuşturucuya Hayır”, “Spor Kenti, Sanat Kenti Adana” diyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi spora ve sanata yönlendirmeliyiz ki kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Maalesef bugün emniyet yetkililerinin ifadelerine göre uyuşturucu kullanma yaşı 9 yaşına düştü. Bu çok tehlikeli ve üzüntü verici bir durum. Emniyet yetkililerine verdikleri çok değerli mücadele için teşekkür ediyorum. Ama sadece polisiye tedbirlerle, cezalandırmayla uyuşturucunun önüne geçemediğimiz gün gibi ortada” dedi.

“Spor bilincini aşılamak zorundayız”

Çocukların ve gençlerin mutlaka spora yönlendirilmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Çetin, “Ne yapacağız o zaman; ağaç yaşken eğilir. Bugün pırıl pırıl çocuklarımız da var aramızda. Bunlar büyüyünce bisikletçi olacaklar. Gençlerimize ve çocuklarımıza spor bilincini aşılamak zorundayız. Bütün bu çalışmaların hepsi bunun için. Hem 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak hem de çocuklarımızı bisiklet başta olmak üzere diğer sporlara da yönlendirebilmek. Bugün bir farkındalık oluşturmak için burada bir araya geldik. Bizi yalnız bırakmadınız. Biz de her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün sporcu dostlarımızı sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. Sağolun, varolun” diye konuştu.

Çetin, Çukurova Belediye Başkanlığı Sporun Gülen Yüzü Bisiklet Festivali’ne katılan sporculara, çekiliş sonucunda 3 bisiklet ve 30 kask hediye etti. Etkinlik birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.