Stadyum aribününde uyuşturucu zulası

Adana'da polis ekipleri alınan bir istihbaratı değerlendirmesi üzerine yaptığı baskında uyuşturucu sattığı öğrenilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ağaç altında ve amatör lig stadyumunun tribününde toplam 336 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Olay, Merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Daha önceden belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis ekipleri M.A ve M.K isimli şahısları yakaladı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalandığı çevrede yaptıkları aramalarda bir ağacın altında torba içerisinde ve Güney Park Stadyumunun tribününde toplam 336 gram esrar maddesi ile uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. ve M.K. ifadeleri alınmak üzere Hürriyet Polis Merkezine götürüldü.